Moviola Napoli-Venezia: braccio di Idzes sul cross di Olivera, Oristanio chiede il rigore sul tocco di Juan Jesus

SSC Napoli vs Venezia

Assegnato un rigore al Napoli, poi sbagliato da Lukaku: tocco col braccio di Idzes visto da Cosso, sostituto dell'influenzato Marchetti.

Napoli-Venezia abbastanza movimentato sotto l'aspetto degli episodi finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'arbitro Cosso, sostituto forzato del collega Marchetti.

Il primo è valso un rigore per i padroni di casa, poi sbagliato da Lukaku che si è fatto ipnotizzare dal grande riflesso di Filip Stankovic, davvero l'uomo in più dei lagunari in questo periodo.

Nel secondo ci sono state le proteste ospiti, subito rispedite al mittente da Cosso che ha lasciato proseguire il gioco.