Moviola Napoli-Lecce: Di Lorenzo su Krstovic e Banda su Politano, era fallo? Perché il goal del capitano azzurro è stato annullato

SSC Napoli vs Lecce

I casi da moviola di Napoli-Lecce: tutti gli episodi più controversi dell'anticipo del Maradona, valido per la nona giornata di Serie A.

Napoli-Lecce è la gara che apre il sabato di Serie A: allo stadio Diego Armando Maradona si gioca per la nona giornata del massimo campionato italiano.

Gara importante per il Napoli, intento a consolidare il proprio primato in attesa di Inter-Juventus, e già delicata per il Lecce, reduce dal clamoroso 0-6 interno rimediato contro la Fiorentina.

Di seguito i casi da moviola di Napoli-Lecce: gli episodi più controversi della sfida tra la formazione partenopea e quella pugliese. Arbitra Paride Tremolada della sezione di Monza.