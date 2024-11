Moviola Milan-Empoli: c'era rigore per mani in area di Maleh? Dionisi e il VAR lasciano correre

I principali episodi da moviola e i casi più controversi della sfida di San Siro. L'arbitro della partita è Federico Dionisi.

Milan per rialzarsi anche in campionato dopo le tre vittorie consecutive in Champions League, Empoli per provare a concretizzare il colpo a San Siro da sfavorita.

Si gioca tra la formazione di Paulo Fonseca e quella di Roberto D'Aversa il secondo anticipo del sabato della quattordicesima giornata di Serie A, prima che Bologna-Venezia dia appuntamento alla domenica.

Ecco gli episodi da moviola e i casi più chiacchierati di Milan-Empoli. L'arbitro della partita del Meazza è Federico Dionisi de L'Aquila.