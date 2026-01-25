Pubblicità
Moviola Juventus-Napoli, c'erano i rigori Hojlund-Bremer, Vergara-Kalulu, David-Meret? Polemiche a non finire, proteste anche sull'1-0

La partita tra Napoli e Juventus è tesa come di consueto in termini di decisioni arbitrali e polemiche. Al 40' gli ospiti lamentano falli in area di rigore su Vergara e Hojlund, dunque è il turno dei padroni di casa.

Polemiche, accuse e dubbi non sono certo mancati. 

Con Juventus-Napoli, le proteste in campo e sui social hanno avvolto il big match del 25 gennaio, in cui i bianconeri si sono portati in vantaggio a metà primo tempo e poi hanno raddoppiato nella ripresa.

Già a margine della rete di David sono cominciate le frizioni, esplose a pochi minuti dalla conclusione della prima frazione con il doppio contatto in area bianconera Hojlund-Bremer e Kalulu-Vergara. Oltre ai rigori chiesti dagli ospiti, non è mancato un episodio polemico dall'altra parte.

  • L'1-0 DELLA JUVENTUS

    Al minuto 22 David porta in vantaggio la Juventus. Prima della convalida, però, l'arbitro Mariani parla con il VAR per un eventuale fuorigioco: alla fine, però, la rete viene convalidata, con l'attaccante canadese che non si trova in offside al momento della conclusione vincente.

    Allo stesso modo i giocatori del Napoli chiedevano un fallo su Di Lorenzo prima della rete, ma il contatto con Thuram è sembrato piuttosto lieve.

  • IL NAPOLI CHIEDE UN RIGORE

    Tra il minuto 39 e il 40 il Napoli si lamenta per due interventi. Di Lorenzo protesta per un contatto tra Kalulu e Vergara, dunque gli ospiti si fanno sentire anche per quello tra Bremer e Hojlund. 

    Mariani e la squadra arbitrale lasciano correre, qualche dubbio in più sul secondo contatto che ha visto come protagonisti Bremer e Hojlund.

  • DAVID A TERRA

    Prima dell'intervallo si verifica un contatto tra David e Meret: lo scontro tra i due porta i compagni del canadese a chiedere un rigore, con l'ex Lille a terra.

    Mariani lascia correre, poi ferma il gioco per valutare l'episodio. Dopo qualche secondo, però, viene fischiata la fine del primo tempo.

    Era rigore? Episodio veramente al limite, visto che David viene colpito duramente da Meret: colpo alla testa e medicazione necessaria per l'attaccante di Spalletti.

