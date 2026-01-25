Moviola Juventus-Napoli, c'erano i rigori Hojlund-Bremer, Vergara-Kalulu, David-Meret? Polemiche a non finire, proteste anche sull'1-0

Polemiche, accuse e dubbi non sono certo mancati.

Con Juventus-Napoli, le proteste in campo e sui social hanno avvolto il big match del 25 gennaio, in cui i bianconeri si sono portati in vantaggio a metà primo tempo e poi hanno raddoppiato nella ripresa.

Già a margine della rete di David sono cominciate le frizioni, esplose a pochi minuti dalla conclusione della prima frazione con il doppio contatto in area bianconera Hojlund-Bremer e Kalulu-Vergara. Oltre ai rigori chiesti dagli ospiti, non è mancato un episodio polemico dall'altra parte.