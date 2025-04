Moviola Juventus-Lecce, c'era fallo da rigore di Renato Veiga su Krstovic? Giampaolo se la ride: "Clamoroso, dai"

Ha vinto la Juventus per 2-1, grazie alle reti segnate nel primo tempo da Koopmeiners e Yildiz e nonostante lo spavento finale del Lecce targato Baschirotto. Ma al termine della partita c'è stato spazio anche per qualche recriminazione.

L'autore è stato Marco Giampaolo, allenatore dei salentini, che nelle classiche interviste alle televisioni si è lamentato per un episodio effettivamente dubbio avvenuto nel primo tempo, con il risultato di 1-0 a favore della Juventus.

L'episodio in questione ha visto protagonisti un giocatore per parte: Renato Veiga per la Juventus, Nikola Krstovic per il Lecce. Quest'ultimo ha chiesto il calcio di rigore, così come Giampaolo, ma il penalty non è stato assegnato.