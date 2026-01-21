Pubblicità
Bremer Juventus RomaGetty
Stefano Silvestri e Vittorio Rotondaro

Moviola Juventus-Benfica: contatto tra Bremer e Barreiro, rigore per i portoghesi

I casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Benfica, gara della settima giornata del girone di Champions League arbitrata dall'olandese Serdar Gozubuyuk.

Juventus e Benfica si ritrovano una di fronte all'altra più di un anno dopo la sfida della stagione 2024/2025: allora vinsero i portoghesi per 2-0, sempre all'Allianz Stadium. Stasera si gioca per la settima giornata del girone di Champions League.

Il direttore di gara è olandese: si tratta di Serdar Gozubuyuk, fischietto esperto che avrà il compito di dirimere le varie questioni disciplinari tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di José Mourinho.

Di seguito i casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Benfica.

  • 79' - CONTATTO BREMER-BARREIRO: RIGORE PER IL BENFICA

    Sul risultato di 2-0 in favore della Juventus, Bremer colpisce il piede di Barreiro nel tentativo di anticipare l'avversario: inizialmente Gozubuyuk non fischia nulla, ma il VAR non è dello stesso avviso e lo richiama alla revisione delle immagini.

    L'arbitro olandese si accorge dell'intervento in ritardo del brasiliano su Barreiro che lo anticipa toccando il pallone: per la legge che premia chi 'arriva prima', è inevitabile l'assegnazione del rigore.

    Dagli undici metri però c'è l'errore grossolano di Pavlidis che scivola e spreca la chance di riaprire i conti.

