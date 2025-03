Moviola Juventus-Atalanta: giusto dare il rigore alla Dea per mani di McKennie?

Tutti gli episodi più discussi e i casi da moviola di Juventus-Atalanta, big match che chiude la domenica di Serie A.

Juventus-Atalanta è il big match che chiude la domenica di Serie A. E pure una sfida importantissima per i primi posti della classifica, alla luce delle vittorie conquistate tra sabato e oggi da Inter e Napoli.

Ecco tutti i principali episodi da moviola della sfida dell'Allianz Stadium tra la formazione di Thiago Motta e quella di Gian Piero Gasperini, divise da appena tre punti (55 sono quelli dei nerazzurri, 52 quelli dei bianconeri).

Il direttore di gara è Simone Sozza della sezione di Seregno, che in questa stagione ha arbitrato una volta a testa Juventus e Atalanta: nel derby d'andata contro il Torino vinto per 2-0 dai bianconeri e nella gara stravinta per 5-0 dai nerazzurri in casa del Verona.