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Michael Baldoin

Moviola di Inter-Roma: contatto Thuram-Rensch, giusto convalidare il 3-1?

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Tutti gli episodi dubbi e la moviola dettagliata del big match tra Inter e Roma: a San Siro arbitra Sozza, con Di Paolo e Aureliano al VAR.

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I riflettori di San Siro si accendono nella domenica di Pasqua per il big match tra Inter e Roma.

Al Meazza si sfidano le squadre allenate da Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, con tre punti fondamentali in palio: da una parte per la corsa allo Scudetto, dall’altra per un posto nella prossima Champions League.

Ad arbitrare questa delicata sfida sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, mentre in sala VAR ci saranno Aleandro Di Paolo e Gianluca Aureliano.

Ecco tutti gli episodi dubbi e la moviola del match.

  • 39' - BRACCIO DI AKANJI: NON C'È NULLA

    Il primo episodio del match arriva al 39’ del primo tempo, quando Hermoso si trova a finalizzare un’azione offensiva da attaccante aggiunto.

    Il difensore della Roma, all’interno dell’area sulla sinistra, prova un tiro-cross al volo con il mancino, ma trova la respinta in traiettoria di Akanji, un intervento che fa subito protestare l’attaccante giallorosso.

    L’arbitro Sozza giudica che non ci sia nulla, confermato dal VAR con un silent check: il difensore nerazzurro infatti tiene il braccio lungo il corpo e non lo allarga in alcun modo per respingere la conclusione. Decisione corretta, quindi, lasciar correre.

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  • 52' - CONTATTO TRA THURAM E RENSCH: CONVALIDATO IL 3-1 DELL'INTER

    All’inizio della ripresa, al 52’, l’Inter trova il tris: palla lunga verso Thuram, che va al duello con Rensch, finito a terra reclamando un fallo.

    L’azione prosegue e Thuram serve l’assist per la doppietta di Lautaro. Si nota una leggera trattenuta del francese sul giallorosso, ma arbitro e VAR ritengono che non ci siano gli estremi per intervenire.

    Da Lissone, in particolare, è stato considerato che non si trattasse di un chiaro ed evidente errore, preferendo confermare la decisione di campo: un contatto fisico tra i due giocatori, che secondo la sala VAR, non giustifica l’annullamento del goal.

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