Moviola di Inter-Roma: contatto Thuram-Rensch, giusto convalidare il 3-1?

I riflettori di San Siro si accendono nella domenica di Pasqua per il big match tra Inter e Roma.
Al Meazza si sfidano le squadre allenate da Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, con tre punti fondamentali in palio: da una parte per la corsa allo Scudetto, dall’altra per un posto nella prossima Champions League.
Ad arbitrare questa delicata sfida sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, mentre in sala VAR ci saranno Aleandro Di Paolo e Gianluca Aureliano.
Ecco tutti gli episodi dubbi e la moviola del match.