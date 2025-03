Moviola Germania-Italia, perché è stato tolto il rigore? Polemiche dopo la partita

L'arbitro Marciniak ha prima assegnato e poi revocato un rigore agli azzurri al 76’: una decisione molto contestata che ha scatenato tante polemiche.

Luciano Spalletti nel post partita ha tagliato corto, evitando qualsiasi tipo di polemiche, alcuni componenti della rosa azzurra invece hanno alzato la voce nel post gara. L’episodio è destinato a far discutere a lungo e di certo non sorride all’Italia.

Al 76’ della ripresa, con l’inerzia della gara favorevole all’Italia ma con gli azzurri sotto 3-2 nel risultato, l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Nazionale di Spalletti per fallo di Schlotterbeck su Di Lorenzo. Un episodio che avrebbe potuto cambiare il destino del match e della qualificazione.

Ma la gioia per gli azzurri è durata poco: l'arbitro Marciniak, richiamato dal VAR ha cambiato idea revocando il calcio di rigore per l’Italia. Ma per quale motivo? La spiegazione la fornisce direttamente il direttore di gara ai giocatori azzurri e in particolare a Barella.