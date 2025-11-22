Pubblicità
Pablo Mari Vlahovic Fiorentina JuventusGetty
Stefano Silvestri

Moviola Fiorentina-Juventus: rigore dato e tolto a Vlahovic dopo un contatto con Pablo Marí, giusta la decisione di Doveri e del VAR?

I principali episodi da moviola e i casi più controversi di Fiorentina-Juventus, gara che si gioca al Franchi alle ore 18 ed è valida per la dodicesima giornata di Serie A.

1-1 è terminato il terzo anticipo del sabato di Serie A: Fiorentina e Juventus si sono divise la posta in palio grazie alle reti di Kostic e Mandragora a cavallo dei due tempi.

Il direttore di gara di Fiorentina-Juventus è stato Daniele Doveri: il direttore di gara romano era alla sua sesta presenza in questo campionato, la prima dopo Verona-Inter del 2 novembre.

Ecco dunque i principali episodi da moviola e i casi più controversi della sfida tra la formazione di Paolo Vanoli e quella di Luciano Spalletti.

  • 16' - RIGORE DATO E POI TOLTO ALLA JUVENTUS

    Episodio chiave attorno al quarto d'ora: Vlahovic sfugge in area con un tocco di tacco a Pablo Marí e poi crolla a terra a contatto con il difensore della Fiorentina, inducendo Doveri a indicare il dischetto.

    Un po' a sorpresa, però, l'arbitro viene richiamato al monitor dal VAR e torna in campo comunicando allo stadio la cancellazione della propria decisione: niente rigore, in quanto anche Vlahovic - forse per primo - ha trattenuto visibilmente Marí per la maglia.

    Decisione non condivisa da Luca Marelli di DAZN, secondo il quale la trattenuta di Vlahovic effettivamente c'è stata ma la decisione poteva anche essere considerata di tempo: dal punto di vista protocollare, insomma, la revoca del rigore è da considerarsi discutibile.

  • 51' - REGOLARE IL GOAL DI KOSTIC

    Qualche dubbio sembrava esserci anche in occasione del vantaggio della Juventus, messo a segno nel recupero del primo tempo da Kostic con una staffilata mancina da fuori area: dubbio relativo alla posizione di Vlahovic, che ha respinto involontariamente il precedente tiro di Locatelli.

    In realtà il serbo è in posizione regolare, tenuto in gioco dalla difesa della Fiorentina. Il goal di Kostic, dunque, è perfettamente regolare.

  • GLI AMMONITI DI FIORENTINA-JUVENTUS

    FIORENTINA

    • Fagioli
    • Mandragora
    • Parisi

    JUVENTUS

    • McKennie
    • Cabal
    • Miretti
