Moviola Empoli-Inter: goal annullato a Darmian ed espulso Goglichidze, giuste le decisioni di arbitro e VAR?

Empoli vs Inter

Gli episodi da moviola e tutti i casi più controversi di Empoli-Inter, gara che si gioca al Carlo Castellani-Computer Gross Arena.

Empoli e Inter si affrontano al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, in terra toscana, per la decima giornata del campionato di Serie A: la gara si gioca alle 18.30, in contemporanea con Venezia-Udinese.

Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio: la squadra di Roberto D'Aversa al Tardini contro il Parma, quella di Simone Inzaghi nello spettacolare Derby d'Italia contro la Juventus terminato 4-4.

Di seguito ecco gli episodi da moviola più controversi di Empoli-Inter. L'arbitro è Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.