Delaney espulso in Copenaghen-Napoli per un fallo su Lobotka: la moviola di Copenaghen-Napoli
35' - DELANEY ESPULSO PER UN FALLO SU LOBOTKA
Il Copenaghen, al 35', paga un'ingenuità di Thomas Delaney: il centrocampista danese commette un brutto fallo su Lobotka a centrocampo entrando con la gamba alta. Prima giallo, poi provvedimento convertito in rosso diretto dopo controllo al VAR dell'arbitro bosniaco Peljto.
40' - HOJLUND RISCHIA SU HATZIDIAKOS: SOLO GIALLO
Al 40' Hojlund rischia grosso per uno spintone sull'ex cagliaritano Hatzidiakos: il Copenaghen chiede l'espulsione, ma il grande ex viene solo ammonito.
Seguono aggiornamenti.
