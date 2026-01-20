Pubblicità
Claudio D'Amato

Delaney espulso in Copenaghen-Napoli per un fallo su Lobotka: la moviola di Copenaghen-Napoli

Al 39' Copenaghen in 10 dopo un brutto fallo di Delaney su Lobotka: giallo convertito in rosso diretto dopo controllo al VAR.

  • 35' - DELANEY ESPULSO PER UN FALLO SU LOBOTKA

    Il Copenaghen, al 35', paga un'ingenuità di Thomas Delaney: il centrocampista danese commette un brutto fallo su Lobotka a centrocampo entrando con la gamba alta. Prima giallo, poi provvedimento convertito in rosso diretto dopo controllo al VAR dell'arbitro bosniaco Peljto.

  • 40' - HOJLUND RISCHIA SU HATZIDIAKOS: SOLO GIALLO

    Al 40' Hojlund rischia grosso per uno spintone sull'ex cagliaritano Hatzidiakos: il Copenaghen chiede l'espulsione, ma il grande ex viene solo ammonito.

    Seguono aggiornamenti.

