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Moviola Como InterDAZN
Lelio Donato

Moviola Como-Inter: fallo di rigore di Bonny al limite dell'area, assegnato un rigore ai lariani

Serie A
Como vs Inter
Como
Inter

Il Como ospita l'Inter per uno dei big match del trentaduesimo turno di Serie A: gli episodi da moviola del match.

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Tutti gli episodi da moviola di Como-Inter.

  • 88' - CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA

    All'88', con l'Inter in vantaggio per 4-2, Bonny ha commesso un fallo ai danni di Nico Paz, entrando in maniera scomposta mentre l'argentino tentava una conclusione dal limite. L'arbitro Massa ha da subito ravvisato un'irregolarità, tanto che ha anche subito ammonito l'attaccante nerazzurro, ma in un primo momento ha assegnato un semplice calcio di punizione. Attraverso la revisione degli uomini al VAR, è stato poi possibile stabilire che il fallo era accaduto all'interno dell'area e quindi Massa è tornato sui suoi passi per assegnare un calcio di rigore poi trasformato da Da Cunha.

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