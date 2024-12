Moviola Cagliari-Inter, cosa è successo tra Thuram e Mina e perché se ne parla

Cagliari vs Inter

Polemiche durante e dopo la partita tra Inter e Cagliari in Sardegna: la moviola della sfida, con l'episodio tra Mina e Thuram virale sui social.

Cagliari-Inter chiude il 2024 di entrambe le squadre. Una partita importantissima per le due compagini, con il team di Nicola deciso a lasciare il 18esimo posto e l'Inter intenzionata a non sbagliare in virtù della concorrenza Scudetto foltissima.

Una partita tra Inter e Cagliari divenuta improvvisamente nervosa nel finale del primo tempo, sopratutto con quanto accaduto tra il difensore del team sardo, Mina, e l'attaccante degli ospiti, Marcus Thuram.

Doveri, arbitro della sfida, ha cercato la via del dialogo nei confronti di entrambi, decisamente nervosi prima dei minuti di recupero e a duello per cercare di averla vinta in quel dell'Unipol Domus.