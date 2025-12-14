Perché è stato annullato il goal di David in Bologna-Juventus: moviola e VAR, gli episodi della partita

La Juventus la sblocca al 38' con Jonathan David, servito da Weston McKennie a tu per tu con Ravaglia e autore del possibile 0-1 insaccando a porta vuota: Massa, però, annulla per la posizione di fuorigioco dalla quale è partito lo statunitense nel momento in cui il canadese lo ha lanciato verso l'area rossoblù con una sponda aerea.