Moviola Atalanta-Milan: c'era fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez in occasione dell'1-0? Il goal è stato convalidato

Atalanta vs AC Milan

I dubbi da moviola e i casi più controversi di Atalanta-Milan, secondo anticipo della quindicesima giornata di Serie A.

Al Gewiss Stadium va in scena un anticipo di lusso, a pochi giorni dal ritorno in Champions League per entrambe: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Milan di Paulo Fonseca.

Si tratta di una sfida dal grandissimo fascino: non solo perché si tratta di un derby, ma soprattutto perché entrambe occupano le zone alte della classifica e stanno lottando per i primissimi posti.

Ecco gli episodi da moviola più importanti di Atalanta-Milan, partita diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1.

L'articolo prosegue qui sotto

(Articolo in aggiornamento)