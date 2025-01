Movimenti in difesa per Juventus e Milan: da Cambiaso a Tomori, tutti i nomi in entrata e in uscita

Bianconeri e rossoneri si sfidano sul campo ma non solo: nel mercato di gennaio entrambe le società sono molto attive sul reparto difensivo.

Nel tardo pomeriggio di sabato Juventus e Milan si sfideranno per la terza volta nella stagione in corso, dopo lo 0-0 di San Siro di campionato e l'1-2 di Supercoppa italiana.

Oltre agli impegni di campo, però, le due società osservano con attenzione le situazioni legate al mercato in entrata e in uscita, in particolar modo quelle riguardanti i rispettivi reparti difensivi.

Ma qual è la situazione di mercato delle due squadre? Quali sono i nomi in entrata e in uscita?