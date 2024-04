Mourinho sugli equivoci a Roma, i paletti per il futuro e Pogba: "Dopo il Mondiale vinto con la Francia è tornato diverso"

Parla il tecnico portoghese, tra ricordi del passato, la situazione di Pogba e cosa non è andato alla Roma: "Io voglio fare solo l'allenatore".

Parla José Mourinho. E quella rilasciata al 'Daily Telegraph' dall'allenatore portoghese è un'intervista lunga, sincera e piena di spunti che meritano di essere menzionati.

Dal rapporto con Paul Pogba e il cambiamento del francese dopo aver vinto i Mondiali, alla fine dell'avventura vincente e complicata con la Roma: Mourinho non teme di affrontare alcun argomento, come suo solito.

Non manca una spruzzata di ricordi, ma anche un avvertimento per il futuro: chi lo vuole sappia che José ha dei paletti piuttosto chiari, perché gli equivoci dell'esperienza in giallorosso non si ripetano.