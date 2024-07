L'attaccante è un obiettivo della Roma ma i turchi offrono di più al Siviglia, così Mourinho può soffiarlo ai giallorossi.

José Mourinho sulla strada della Roma, di nuovo. Stavolta però lo Special One è un pericoloso avversario per i giallorossi. Anche se non in campo.

Il portoghese, che oggi allena il Fenerbahce, ha infatti messo nel mirino lo stesso obiettivo di mercato per l'attacco della sua squadra.

Il giocatore corteggiato da Mourinho e della Roma è Youssef En-Nesyry, bomber marocchino del Siviglia.