Mourinho affronta i preliminari di Champions per la prima volta: stavolta dovrà guadagnarsi la fase principale

Abituato a guidare squadre qualificate ai gironi di Champions, ora Mourinho dovrà guadagnarsi l'accesso alla fase più importante del torneo europeo.

José Mourinho ha ormai preso quella direzione. Quella delle medio-grandi continentali, ma non big assolute. Dopo Tottenham e Roma, quest'ultima portata al successo in Conference e alla finale di Europa League, il lusitano ha scelto una destinazione turca e in particolare il Fenerbahce, nuova squadra per le prossime annate.

Dopo aver allenato tra sud Europa e Premier, Mourinho ha scelto di volare a est per divenire idolo assoluto dei gialloblù e provare a scalzare il Galatasaray da regina di Istanbul e di Turchia. Non solo.

Se il club di Icardi prenderà parte ai playoff, il Fenerbahce dovrà invece partire dai primi preliminari di Champions nel tentativo di avanzare fino al clou della manifestazione in cui saranno presenti tutte le grandi.

Per Mourinho si tratta di una nuova sfida, mai provata prima. Abituato a guidare squadre portare ai gironi di Champions o al massimo raccolte con la qualificazione già ottenuta, ora l'ex Inter dovrà partire dal basso per giocare la fase principale del torneo, in cui in generale manca da diversi anni.