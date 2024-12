Mourinho esonerato? In Turchia sono sicuri, l'Europa League sarà decisiva per il suo futuro

Dopo la sconfitta contro il Besiktas, Mourinho traballa pericolosamente: dalla sfida contro l'Atletico Bilbao passarebbe la sua conferma.

Nonostante la vetta occupata dal Galatasaray sia distante solamente sei punti, José Mourinho è finito nella graticola come non mai da quando ha deciso di allenare in Turchia. Il motivo? La sconfitta nel sentito derby contro il Besiktas, che ha portato il tecnico lusitano a venire contestato dalla stampa turca.

Secondo i media locali, ora, Mourinho traballa seriamente e in caso di sconfitta contro l'Atletico Bilbao in Europa League non sarebbe poi così strano vedere il suo esonero nei giorni successivi.

Ovviamente il Fenerbahce deve ancora giocare e si parla di possibilità, ma di certo Mourinho non sta vivendo una stagione incredibile alla guida della squadra turca, attualmente a cinque punti nei primi cinque turni di Europa League.