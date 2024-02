José Mourinho contro i Friedkin: "Licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto, ma tornerò con ancor più entusiasmo".

Un attacco frontale. José Mourinho punta il dito contro la dirigenza della Roma, capitanata dal presidente Dan Friedkin.

Lo Special One, in un editoriale apparso su 'Pulse Nigeria' scritto in qualità di global ambassador di Football.com, non le manda a dire e riserva parole al veleno nei confronti dei piani alti giallorossi.

Il nocciolo della questione, naturalmente, è l'esonero dell'allenatore portoghese dopo 2 anni e mezzo alla guida della Lupa.