MotoGP, GP Barcellona 2024: dove vedere gratis in tv e in streaming la sfida decisiva tra Bagnaia e Martin

Ultimo Gran Premio della stagione in MotoGP: Bagnaia e Martin si giocano la vittoria del titolo a Barcellona in Spagna.

Atto finale. Nell'ultimo Gran Premio della stagione, che si corre a Barcellona, si assegna il titolo della MotoGP.

Sul circuito del Montmelò, Francesco Bagnaia è chiamato alla grande impresa: recuperare i 19 punti di distacco che lo separano dallo spagnolo Jorge Martin, il quale potrebbe invece vincere il primo mondiale MotoGP della sua carriera.

Di seguito tutte le informazioni per seguire il GP di Barcellona in diretta tv e in streaming.