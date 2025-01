È morto Rino Tommasi, aveva 90 anni: voce del pugilato e del tennis, ha lavorato nella Lazio ed era un tifoso del Verona

Il leggendario giornalista e telecronista si è spento nelle ultime ore: il suo nome è legato anche al mondo del calcio.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Rino Tommasi: il giornalista e telecronista, leggendaria voce del tennis e del pugilato, è morto nelle scorse ore stroncato da una malattia.

Legato anche al mondo calcio, avendo lavorato per un anno alla Lazio ed essendo un tifoso del Verona, Tommasi è ricordato per aver segnato un'epoca, soprattutto come conduttore e telecronista, nei due sport che più lo hanno rappresentato: la boxe e il tennis, appunto.

Tommasi, nato a Verona il 23 febbraio del 1934, aveva 90 anni: tra un mese e mezzo esatto ne avrebbe compiuti 91.