È morto Javier Dorado: l'ex Real Madrid aveva 48 anni, fu campione d'Europa nel 2000

Lutto nel calcio spagnolo: l'ex giocatore di Real Madrid e Sporting Gijon è venuto a mancare all'età di 48 anni a causa di una malattia.

Il mondo del calcio, in particolare quello spagnolo, è in lutto per la scomparsa di un ex giocatore: si tratta di Javier Dorado Bielsa.

L'ex giocatore di Real Madrid e Sporting Gijon, infatti, è venuto a mancare oggi, giovedì 27 febbraio, all'età di 48 anni, a causa di una lunga malattia.

Campione d'Europa con i Blancos, viene ricordato così dalla sua ex squadra: "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo consiglio direttivo si rattristano profondamente per la scomparsa di Javier Dorado, canterano del Real Madrid e giocatore della nostra prima squadra tra il 1999 e il 2000".