Morto Gift Atulewa, il terzo a perdere la vita della Nigeria Under 20 vice Campione del Mondo

Tragedia per il calcio nigeriano, la morte di Gift Atulewa fa seguito a quella di altri due ex calciatori: un mese fa aveva perso la moglie.

Gift Atulewa, ex attaccante della Nigeria Under 20 che nel 2005 fu vice Campione del Mondo, è morto all'età di 38 anni per problemi cardiaci legati ad una costante pressione alta.

Non è però la prima tragedia che colpisce quella squadra, visto che negli anni passati avevano perso la vita altri due giocatori; nel 2011 Olufemi Adebayo, che aveva solo 25 anni, mentre nel 2019 Isaac Promise (31 anni).

Un mese fa era morta la moglie di Atulewa, scomparsa anche lei per una malattia.