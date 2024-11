Morata squalificato, contro lo Slovan gioca Abraham: dopo gli zero minuti contro la Juventus vuole cambiare il proprio destino

Slovan Bratislava vs AC Milan

Protagonista di un avvio di stagione altalenante, l'inglese ha la chance per risalire le gerarchie. E pure di migliorare le medie degli attaccanti.

Decisivo da subentrato, poi titolare, poi frenato da qualche problema fisico, poi di nuovo in panchina. Fino agli zero minuti contro la Juventus. Tammy Abraham, da quando il Milan lo ha preso dalla Roma, ha già vissuto parecchie vite nella stessa vita.

Per questo i rossoneri hanno deciso di puntare su di lui in estate: per farne un'alternativa ad Alvaro Morata. Lo spagnolo sulla carta era il titolare, l'inglese la sua immediata riserva. Con la possibilità anche di scambiarsi i ruoli, oppure di giocare assieme: è già accaduto e ha pure funzionato.

Stavolta, pochi dubbi: contro lo Slovan Bratislava, nel tardo pomeriggio di martedì, toccherà ad Abraham. Che, dunque, avrà l'ennesima occasione per risalire qualche gradino nelle gerarchie di Fonseca.