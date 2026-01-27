Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Morata Como FabregasGetty Images
Michael Di Chiaro

Morata segna e si emoziona dopo Fiorentina-Como: "Uno dei goal più importanti della mia vita"

L'attaccante spagnolo chiude la sfida del 'Franchi' e trova la prima gioia in maglia lariana, poi si emoziona a fine partita.

Pubblicità

Un'altra notte da incorniciare per il Como che vince 3-1 in rimonta al 'Franchi' contro la Fiorentina e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Antonio Conte.

Sotto nel risultato per mano di Piccoli, la squadra di Fabregas ha confezionato sapientemente la propria rimonta: prima il pari, di puro opportunismo, di Sergi Roberto, poi il bis di Nico Paz nella ripresa. L'altra grande notizia di giornata, però, porta il nome di Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo, autore del definitivo 1-3, si è infatti sbloccato con la maglia del Como.

  • PRIMO GOAL COL COMO

    Morata ha griffato il goal del definitivo 1-3 sfruttando nel miglior modo possibile l'assist di Kuhn per poi appoggiare in porta il pallone che ha fatto calare il sipario sul match. Entrato all'86', al posto di Nico Paz, il classe 1992 ha impiegato soltanto cinque minuti per griffare il suo primo sigillo con il Como.

    All'apparizione ufficiale numero 16, dunque, l'ex attaccante di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid e Milan è riuscito a sbloccarsi anche con la maglia del club lariano.

    • Pubblicità

  • NON SEGNAVA DA 8 MESI

    Dopo mesi complicatissimi, scanditi anche da un serio infortunio che l'ha tenuto ai box per circa un mese e mezzo, il centravanti spagnolo torna a vedere la luce con la maglia del club che l'ha prelevato in estate dal Milan, dopo l'avventura al Galatasaray.

    E proprio alla sua parentesi turca risaliva infatti il suo ultimo goal ufficiale: Morata, infatti, non segnava dal 24 maggio quando con la maglia del Galatasaray andò a segno contro il Goztepe. Da quel momento è iniziato un interminabile digiuno lungo 8 mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MORATA SI EMOZIONA A FINE PARTITA

    A fine partita, Morata ha parlato ai microfoni di Mediaset lasciando trasparire una certa emozione dopo il goal ritrovato:

    "Abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo gruppo, sono emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi da quando siamo arrivato. E anche se ho segnato tanti gol più belli, forse questo è uno dei più importanti se non il più importante per ciò che c’è dietro".

  • LE PAROLE DI FABREGAS

    Anche Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria del suo Como e, ovviamente, ha speso parole importanti anche per il suo attaccante:

    "Aveva tanta voglia, veniva comunque da belle partite. Lui ha fatto una grande carriera e forse da noi voleva dimostrare ancora di più. Ma noi siamo sereni. Spero sia il primo di tanti".

  • Pubblicità
    Pubblicità
0