Morata segna e si emoziona dopo Fiorentina-Como: "Uno dei goal più importanti della mia vita"

Un'altra notte da incorniciare per il Como che vince 3-1 in rimonta al 'Franchi' contro la Fiorentina e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Antonio Conte.
Sotto nel risultato per mano di Piccoli, la squadra di Fabregas ha confezionato sapientemente la propria rimonta: prima il pari, di puro opportunismo, di Sergi Roberto, poi il bis di Nico Paz nella ripresa. L'altra grande notizia di giornata, però, porta il nome di Alvaro Morata.
L'attaccante spagnolo, autore del definitivo 1-3, si è infatti sbloccato con la maglia del Como.