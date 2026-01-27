Morata segna e si emoziona dopo Fiorentina-Como: "Uno dei goal più importanti della mia vita"

A fine partita, Morata ha parlato ai microfoni di Mediaset lasciando trasparire una certa emozione dopo il goal ritrovato:

"Abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo gruppo, sono emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi da quando siamo arrivato. E anche se ho segnato tanti gol più belli, forse questo è uno dei più importanti se non il più importante per ciò che c’è dietro".