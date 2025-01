Morata, Pulisic, Thiaw: chi gioca contro il Girona e la situazione degli infortunati del Milan

Dopo il ko contro la Juventus, Conceição deve decidere l'undici migliore per la Champions. Le indicazioni della rifinitura.

Il campionato è già alle spalle: al Milan è di nuovo tempo di pensare alla Champions League. Archiviata la brutta serata dell'Allianz Stadium i rossoneri si preparano ad ospitare a San Siro il Girona, sorpresa della scorsa edizione della Liga che a sua volta sta faticando in questa stagione.

La gara tra i rossoneri e gli spagnoli andrà in scena domani sera, mercoledì 22, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Ma con 24 ore circa d'anticipo la formazione che Sergio Conceição è intenzionato a mandare in campo, comprese le indicazioni dalla rifinitura, sembra essere piuttosto definita.

Definita, in particolare, la situazione di tre elementi che hanno trascorso gli ultimi giorni in infermeria: Christian Pulisic in primis, ma anche Alvaro Morata e di Malick Thiaw, tutti costretti a uscire per infortunio martedì scorso contro il Como.