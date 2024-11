Real Madrid vs AC Milan

L'attaccante spagnolo protesta per il rigore concesso al Real Madrid. Ammonito dall'arbitro, sconterà la diffida nel prossimo turno di Champions.

Ex sì, ma fino a un certo punto. Alvaro Morata ha mostrato di non tenere a mente il suo passato nel Real Madrid nella sfida del Milan in Champions League.

L'attaccante rossonero ha trovato la rete del 2-1 nel suo vecchio stadio, riportando avanti il Milan dopo il pari di Vinicius su calcio di rigore in risposta alla rete di Thiaw in avvio.

Ma proprio il goal dell'1-1 del brasiliano è costata cara a Morata in ottica futura.