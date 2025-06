Morata ripercorre l'esperienza al Milan: "Sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera: prima di diventare un problema me ne sono andato"

L'attaccante del Galatasaray ha parlato anche del suo rapporto con Allegri: "Lo sento spesso ma non ancora nel suo nuovo ruolo".

L’avventura di Alvaro Morata al Milan è durata poco più di sei mesi, ma l’attaccante spagnolo conserva comunque ricordi positivi in rossonero, come il successo in Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Oggi il suo presente parla turco: il prestito al Galatasaray durerà almeno fino al 31 dicembre 2025. E per il futuro? Tutto è ancora da scrivere.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centravanti della Nazionale spagnola è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e del rapporto con Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri.

L'articolo prosegue qui sotto

Le parole di Álvaro Morata alla Gazzetta dello Sport.