Morata-Milan dopo il trionfo a Euro 2024? "Vediamo"

Alvaro Morata corona l'Europeo del riscatto col trionfo in finale e risponde così sul futuro al Milan: "Non lo so, vediamo".

Criticato, non ben visto, sottovalutato. Euro 2024 è la cartolina del riscatto di Alvaro Morata, trionfatore con maglia e fascia da capitano della Spagna. Alla faccia di chi non lo ritiene all'altezza del ruolo l'attaccante dell'Atletico Madrid ha dato tutto, segnando e contribuendo alla vittoria in Germania della Roja con la dote che più gli si riconosce: la dedizione al sacrificio. Adesso però c'è da pensare al futuro, che anche dalle parole dell'iberico potrebbe tingersi di rossonero: Morata al Milan dopo Euro 2024? L'articolo prosegue qui sotto