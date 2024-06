Morata salta l'Italia? Infortunio contro la Croazia, De La Fuente con il fiato sospeso

Dopo il goal nel primo tempo, nella ripresa Morata è stato costretto ad uscire per infortunio. Il 20 giugno la Spagna sfida l'Italia.

Dalla gioia per il goal che lo ha reso terzo marcatore all-time dell'Europeo alla preoccupazione per l'infortunio subito a metà secondo tempo. Alvaro Morata ha vissuto un pomeriggio di emozioni alterne in Germania, dove è sceso in campo per la sfida contro la Croazia.

Autore della settima rete agli Europei, la prima nel torneo 2024, Morata ha infatti chiesto il cambio al minuto 66 della ripresa. Sostituito dopo l'intervento dello staff medico, l'ex attaccante della Juventus è uscito dal campo scuro in volto mentre i compagni della Roja cercavano di capire qualcosa in più riguardo le sue condizioni.

De La Fuente, ct della Spagna, aspetta ora buone nuove in vista della partita contro l'Italia, la seconda della Roja nel girone B dell'Europeo tedesco 2024.