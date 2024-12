Morata gioca contro la Roma? Le ultime sulle condizioni dell'attaccante del Milan dopo aver saltato il Verona

AC Milan vs Roma

Lo spagnolo è reduce da un turno di stop forzato a causa della tonsillite: la situazione in vista del big match di domenica 29 dicembre.

Alvaro Morata giocherà oppure no? Questa è una delle domande che circondano l'ambiente del Milan, che sta preparando l'ultima partita dell'anno contro la Roma. Gara in programma domenica 28 dicembre in posticipo.

L'ex attaccante della Juventus, dell'Atletico Madrid e del Real Madrid ha saltato a causa di una tonsillite la precedente sfida di campionato: quella che il Milan ha giocato venerdì 19 e vinto per 1-0 al Bentegodi, contro il Verona, grazie a un goal segnato da Reijnders.

Morata potrà recuperare per Milan-Roma di domenica? La situazione a pochi giorni dalla grande sfida di San Siro contro la formazione di Claudio Ranieri.