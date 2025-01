Morata-Galatasaray, chi prende il Milan per sostituirlo? Mercato rossonero, come cambia l'attacco

Chi sarà il sostituto di Morata in caso di addio dello spagnolo al Galatasaray? Tra mercato, conferma degli attaccanti e possibilità per i giovani.

Negli ultimi giorni il possibile arrivo di Santiago Gimenez presupponeva un eventuale addio di Morata, altalenante e mai convincente. Ora, il passo in avanti: lo spagnolo è vicinissimo a lasciare il Milan per approdara al Galatasaray.

Mentre Milan e Galatasaray ragionano sulla formula (prestito con diritto di riscatto o cessione definitiva) la società rossonera valuta il da farsi per il proseguo della stagione, così da sostituire eventualmente Morata con un nuovo attaccante.

Tra Santiago Gimenez, la conferma dell'attuale attacco e più possibilità per i giovani rossoneri, il Milan, da Conceicao a Ibrahimovic, è al lavoro per capire in che modo possa concludersi l'annata 2024/2025 in Italia e in Europa.