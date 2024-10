La confessione di Morata: "Ho sofferto di depressione e attacchi di panico, pensavo non avrei più giocato"

L'attaccante del Milan si racconta dopo mesi delicatissimi: "Mi vergognavo davanti ai miei figli, alla fine sono esploso".

Calcio e vita privata sofferta, pallone e disagio: Alvaro Morata racconta tutto. L'attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista a COPE, parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare l'Atletico Madrid per far ritorno in Italia.

Motivazioni che hanno prettamente a che fare con lo stato di sofferenza in cui l'ex attaccante della Juventus si trovava a convivere in Spagna. Con una parola che nel mondo del calcio è ancora tabù, e che sembra surreale se associata a un fresco campione d'Europa, ma che Morata non ha avuto timore nell'esternare: depressione.

"Una persona dentro di me contro cui dovevo lottare tutti i giorni e tutte le notti": così l'ha definita il giocatore rossonero, all'interno di un'intervista dai toni emotivi molto alti.