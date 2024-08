È il 'Morata day' al Milan: presentazione e primo contatto con i nuovi tifosi

Primo vero contatto col mondo Milan per Morata, atterrato in Italia nella giornata di giovedì: conferenza di presentazione e incontro con i tifosi.

Ieri è stato il giorno di Strahinja Pavlovic, nuovo corazziere difensivo del Milan che ha risposto alle domande della stampa nella conferenza di presentazione: a poche ore dall'incontro col gigante serbo, i tifosi rossoneri si apprestano anche a fare 'conoscenza' con un altro rinforzo di questa campagna acquisti estiva.

Stiamo parlando di Alvaro Morata, che in realtà di presentazioni non ha esattamente bisogno: fresco di titolo europeo con la sua Spagna, il classe 1992 è pronto a dare il via all'avventura che lo vedrà protagonista sulla sponda milanista del Naviglio.

Un incarico di forte responsabilità, essendo arrivato per prendere il posto di un certo Olivier Giroud nello scacchiere tattico rossonero: una sfida stimolante dopo aver fatto le fortune della Juventus nelle precedenti esperienze italiane.