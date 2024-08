Morata si presenta ai tifosi del Milan: "Nessun club mi ha voluto così tanto"

Le parole di Alvaro Morata in conferenza stampa: "Sembravo un giocatore del Milan già agli Europei. Camarda? Mi rivedo in lui".

Giornata di presentazione per Alvaro Morata, volto nuovo dell'ambizioso Milan di Paulo Fonseca: lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Tanti i temi toccati: dall'orgoglio per questa nuova avventura ai ringraziamenti alla sua ex Juventus, passando anche per i complimenti a un talento come Francesco Camarda.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'ex Atletico Madrid, che nel pomeriggio incontrerà i tifosi rossoneri in un evento dedicato in programma al Flagship Store di Via Dante a Milano.