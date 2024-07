Morata al Milan, è imminente: visite mediche e ufficialità nei prossimi giorni, tornerà in Italia

Dopo l'Europeo vinto con la Spagna, Morata è pronto a tornare in Italia dopo gli anni con la casacca della Juventus: giocherà nel Milan.

Il Milan giocherà con un Campione d'Europa in attacco. Alvaro Morata, infatti, sarà il prossimo attaccante rossonero dopo l'addio di Giroud. Il team rossonero ha praticamente definito l'acquisto del bomber spagnolo, come riportato da Fabrizio Romano, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche.

Nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli per riportare Morata in Serie A e in particolare al Milan. Conquistato l'Europeo tedesco come capitano e punto fermo dell'attacco, l'ex Juventus giocherà nuovamente nel campionato italiano.

Dopo gli anni in bianconero e in seguito alle voci dell'ennesimo eventuale ritorno alla Juventus, alla fine Morata si confronterà con una nuova realtà italiana, giocando in Champions League sotto la guida del nuovo arrivato Fonseca.