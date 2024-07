Morata al Milan ci siamo: “Devo fare le visite mediche, ma sì ci vado”

Alvaro Morata è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan: l’attaccante ha salutato i compagni dell’Atletico Madrid.

Per la firma sul contratto e gli annunci di rito servirà qualche giorno ancora, ormai però non ci sono più dubbi: Alvaro Morata si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan.

L’attaccante spagnolo, reduce dal trionfo a Euro 2024 con la sua Nazionale, ha salutato oggi gli ormai ex compagni dell’Atletico Madrid, in attesa di definire tutto con il club rossonero ed apporre la firma sul contratto che decreterà il suo ritorno in Serie A.

A confermarlo è stato lo stesso attaccante ai microfoni di ‘Cadena COPE’.