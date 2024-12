Monza-Udinese dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Monza ospita l'Udinese nel 15° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Monza e Udinese, unico match in programma di lunedì.

Brianzoli a caccia della seconda vittoria in campionato per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione: sono dieci i punti in classifica, frutto dell'unica vittoria (in quel di Verona) e sette pareggi.

Friulani a caccia dei tre punti che in Serie A mancano dal 25 ottobre, dal 2-0 casalingo rifilato al Cagliari.

