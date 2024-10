Monza-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monza-Roma si gioca per la settima giornata di Serie A: formazioni, diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un Monza in notevole difficoltà, di classifica e risultati, nella settima giornata di Serie A affronta la Roma di Ivan Juric.

Archiviato il secondo impegno europeo, i giallorossi sfidano la squadra dell'ex laziale Alessandro Nesta in un incrocio che riporta alla mente i derby capitolini giocati dall'allora capitano biancoceleste.

Per i brianzoli l'imperativo è rimettersi in carreggiata e iniziare a far punti per allontanarsi dagli ultimi posti, mentre la Lupa proverà ad affacciarsi in pianta stabile nei quartieri alti del campionato.

Tutto su Monza-Roma: diretta tv, streaming e formazioni della partita.