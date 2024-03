Monza-Roma 1-4, cronaca, tabellino e voti: i giallorossi volano con Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes

Terzo successo consecutivo in campionato per la banda De Rossi, che sale a -1 dal quarto posto. In goal Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes.

Sei su sette e terza vittoria di fila in campionato. Procede il cammino della Roma, che con la cura De Rossi si è ormai riproposta come candidata seria per un posto in Champions League.

Anche da Monza i giallorossi tornano in tasca con tre punti, preziosi non solo in ottica classifica ma soprattutto per la serie di scontri diretti tra rivali per l'Europa previsti nel 27esimo turno.

Primo tempo caratterizzato da molte interruzioni per problemi fisici, due sostituzioni e il controllo VAR che annulla il goal di Cristante per fuorigioco di Dybala al minuto 18.

L'articolo prosegue qui sotto

La sblocca la Roma ad una manciata di minuti dal fischio che sancisce la fine della prima frazione, con Lorenzo Pellegrini bravo con il mancino a non lasciare scampo a Di Gregorio. Raddoppio immediato con Lukaku, che in asse con Dybala fa 2-0.

Nella ripresa il Monza prova a farsi vedere senza particolare brillantezza e a chiudere i giochi ci pensa una punizione di Dybala dal limite dell'area. Paredes cala il poker su rigore a 10 dal termine. Di Andrea Carboni il goal della bandiera per il Monza.

Roma che ora prepara i pop corn e sistema il divano, dove siederà comodamente a guardare gli impegni delle rivali per il quarto posto.