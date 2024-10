Monza-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Mota entra nella ripresa e risponde a Dovbyk

Monza vs Roma

All'U-Power Stadium termina in parità. Dovbyk segna e illude i giallorossi, raggiunti dal subentrato Mota. Palo di Koné, Pizzignacco protagonista.

La svolta non c'è. Dopo un buio giovedì europeo, la Roma incappa in un mezzo passo falso anche in campionato.

La squadra di Juric è ospite del Monza fanalino di coda, ma malgrado una prestazione in crescita rispetto alle ultime uscite, non va oltre l'1-1.

Roma che parte subito forte e superati di poco i 10' trova prima un palo con Koné e poi il goal con Dovbyk, annullato però per posizione di fuorigioco del centravanti ucraino.

Il primo squillo del Monza arriva intorno al 15esimo, con Maldini che calcia a botta sicura su sponda di Pessina ma trova la pronta risposta di Svilar.

Procede il forcing romanista con varie occasioni tra Pellegrini e Koné tutte non capitalizzate dai giallorossi.

Malgrado le tante azioni nella prima mezz'ora, la gara tende a spegnersi nel quarto d'ora finale di primo tempo e si va a riposo sul risultato ancora fermo sullo 0-0.

La sblocca Dovbyk dopo un'ora esatta di gioco, al termine di un bel fraseggio e un lungo duello con la difesa del Monza, che termina con un bel sinistro imprendibile per Pizzignacco.

Il pari del Monza arriva con il subentrato Mota, che dopo solo 9 minuti dal suo ingresso in campo trova la rete su indecisione di Svilar e della difesa avversaria.

Proteste giallorosse sul finale per un possibile fallo in area su Baldanzi, valutato regolare dall'arbitro e dal VAR.