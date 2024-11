Monza-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Reijnders risolve una gara complicata, Leao non trova la zampata

Il Milan torna al successo superando 1-0 il Monza: a decidere la sfida è un goal di Reijnders, dopo un primo tempo di sofferenza per i rossoneri.

Il Milan vince ma non convince a Monza: tre punti per ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli ma in una serata che lascia ancora diversi punti interrogativi. Finisce 1-0 per la squadra di Fonseca, messa alle corde dai brianzoli prima del goal decisivo di Reijnders.

Il primo tempo è un monologo dei biancorossi: il Milan, ancora una volta con Okafor preferito a Leao, è scarico, prevedibile, spesso in ritardo sulle seconde palle e i ragazzi di Nesta capiscono presto di poter mettere in difficoltà i rossoneri nelle ripartenze. Al 7' episodio che fa discutere: il Monza trova il goal con Dany Mota ma l'arbitro Feliciani annulla per la sbracciata di Bondo su Theo Hernandez ad inizio azione, contatto che appare lieve. Lo spavento non scuote i rossoneri, che anzi rischiano nuovamente al quarto d'ora quando Daniel Maldini, a colpo sicuro, spedisce il pallone a lato di una manciata di centimetri.

Il Milan fatica a costruire e ad ogni affondo il Monza sembra poter far male: provvidenziale alla mezzora Maignan con un intervento da campione sul colpo di testa di Pereira. È in contropiede che la squadra di Fonseca trova, quasi inaspettatamente visto il canovaccio del primo tempo, il vantaggio con il primo goal in campionato di Reijnders, che ribadisce di testa dopo la respinta di Izzo sul primo tentativo di Morata.

Nella ripresa il Monza si sgonfia e il Milan riesce a gestire il vantaggio senza correre troppi rischi. Al 63' arriva il momento di Rafa Leao, che prova a scrollarsi di dosso le critiche e le tensioni di questi giorni con un paio di giocate individuali, fallendo però due nitide occasioni per il raddoppio.