Monza-Milan, perché Leao è in panchina: scelta tecnica, infortunio o non è al meglio? Fonseca parla prima della partita

Per Fonseca nessun conflitto con Leao, semplicemente la partita ravvicinata contro il Real Madrid porta il tecnico a dover fare turnover.

Ancora una volta, Leao non gioca dal primo minuto. Fonseca, tecnico del Milan, ha infatti scelto di lasciare in panchina il portoghese come da previsioni, preferendo Okafor nell'attacco disegnato per la trasferta di Monza.

A pochi giorni dalla decisiva sfida di Champions League contro i Campioni in carica del Real Madrid, Leao vive ancora una volta la prima parte di gara in panchina, in attesa di un eventuale ingresso a partita in corso.

Intervistato da Dazn prima di Monza-Milan, proprio a proposito della terza panchina consecutiva di Leao, Fonseca ha voluto spiegare i perchè della scelta, che ricalca di fatto quelle contro Udinese e Napoli. Se contro gli azzurri l'ex Lille ha avuto modo di subentrare, contro i bianconeri è di fatto rimasto fuori per tutta la durata dell'incontro.