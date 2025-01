Monza-Fiorentina tra amarcord e futuro: Palladino, Colpani e il trasferimento di Pablo Marí, quanti intrecci

Il mancino e il tecnico viola tornano dove sono diventati grandi. E a breve lo spagnolo, in campo stasera, può raggiungerli a Firenze.

Per una volta l'amarcord, pur scontato, rischia di essere messo da parte. Troppo delicata la situazione del Monza, e per nulla semplice anche quella della Fiorentina, perché questa sera si possa pensare a qualcosa di diverso dal puro e semplice risultato del campo.

Il Monza è ultimissimo, perde da cinque partite di fila e con Bocchetti in panchina non ha ancora raccolto un punto. Mentre la Fiorentina è in netto calo dopo la stupenda striscia di otto vittorie di fila: lo 0-3 interno contro il Napoli di otto giorni fa ha rappresentato il punto più basso.

Però lo spazio per i ricordi, allo U-Power Stadium, ci sarà comunque. Così come il tempo per approfondire certi discorsi di mercato in piedi da qualche tempo.