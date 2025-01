Monza-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il primo match di Serie A della domenica del 2025 vede sfidarsi Monza e Cagliari: diretta tv, streaming e formazioni del match.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima giornata di Serie A nell'anno 2025, ultima del girone di andata.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel 'lunch match' della domenica si sfidano Monza e Cagliari, in un match molto importante per la zona salvezza.

I brianzoli arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato e non trovano i tre punti dal 21 ottobre scorso, contro il Verona in trasferta in quel caso (0-3): per i biancorossi, quella è stata l'unica vittoria fin qui nella Serie A 2024/25.

Anche i sardi hanno ottenuto la quarta sconfitta di fila, scendendo così in terz'ultima posizione in classifica: la formazione di Davide Nicola vuole ottenere un successo che - lontano dalle 'mura amiche' - non arriva dal 30 settembre 2024 (3-2 con il Parma).

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.