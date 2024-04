Monza-Atalanta 1-2, cronaca, tabellino e voti: De Ketelaere-Touré, palo di Daniel Maldini al 95'

L'Atalanta espugna il campo del Monza e si lascia alle spalle le ultime amarezze in campionato. Ma che rischi in un finale tesissimo.

Reduce dalla storica qualificazione alle semifinali di Europa League, l'Atalanta si rilancia anche in campionato: pur con vari cambi rispetto alla formazione tipo, la formazione di Gasperini batte 2-1 il Monza nel posticipo della domenica.

Una rete per tempo per l'Atalanta: nella prima frazione va a segno De Ketelaere, che si rialza dopo un periodo piuttosto buio dal punto di vista individuale, mentre nella ripresa è di El Bilal Touré, scelto da Gasperini per giocare dal primo minuto, il punto che sembra chiudere definitivamente i conti del derby.

Sembra, perché nel finale si riapre tutto: Maldini segna a due minuti dalla fine e sempre il figlio d'arte, al quinto minuto di recupero e all'ultima azione della partita, centra un palo interno clamoroso con Carnesecchi completamente battuto.

L'Atalanta supera così la Lazio e si porta al sesto posto, a -1 dalla quinta posizione della Roma, che dovrà però giocare lunedì contro il Bologna e recuperare i minuti non giocati contro l'Udinese. Mentre il Monza, undicesimo, rimane fermo a 43 punti.

In attesa della doppia sfida contro il Marsiglia, dunque, l'Atalanta è in pienissima corsa per l'Europa anche attraverso il campionato: Champions League compresa.