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Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato

Montella spiega le difficoltà di Yildiz: "Ha problematiche al ginocchio da mesi", poi annuncia che Calhanoglu non ci sarà in Bologna-Inter

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Turchia

Il CT della Turchia parla delle condizioni di Kenan Yildiz e Hakan Calhanoglu in vista dei Mondiali spiegando che il numero 10 della Juventus convive da mesi con un problema fisico.

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Non poteva mancare Vincenzo Montella in occasione della finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa a Istanbul.

Il CT della Turchia, intervenuto prima della gara ai microfoni di 'Sky Sport', ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di due giocatori che militano nel nostro campionato ovvero Kenan Yildiz e Hakan Calhanoglu.

Montella in particolare ha confermato come il numero 10 della Juventus soffra da tempo di un problema fisico mentre il giocatore dell'Inter salterà anche l'ultima di campionato.

  • LE CONDIZIONI DI YILDIZ

    "E' un ragazzo di 21 anni e mi auguro che questo sia il primo Mondiale di tanti.Negli ultimi mesi ha avuto qualche problematica al ginocchio che non gli permette di allenarsi al 100%, mi auguro che possa riprendersi a pieno. Per l'entusiasmo, quello verrà da sé" ha spiegato Montella su Yildiz.

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  • CALHANOGLU SALTA BOLOGNA-INTER

    Montella annuncia poi l'assenza di Calhanoglu per Bologna-Inter: "Ho saputo che oggi (giovedì) è arrivato a Istanbul e di questo ringrazio il ragazzo e l'Interche hanno permesso di farcelo valutare già da venerdì. Spero che possa ritrovare la condizione idonea per disputare il Mondiale. Per noi è il giocatore più importante".

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  • I MONDIALI CON LA TURCHIA

    Il sogno ovviamente è fare più strada possibile ai Mondiali con la Turchia: "Il Mondiale è un torneo breve e dipende molto da come ci arrivi. Gli episodi sono determinanti, ma questo vale anche per le squadre favorite alla vittoria.Il nostro obiettivo è quello di passare i gironi ma sappiamo che poi in gara secca può succedere di tutto. Andiamo step by step, anche se abbiamo tanta fiducia ed entusiasmo, che non deve sfociare in euforia".

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