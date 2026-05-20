Montella spiega le difficoltà di Yildiz: "Ha problematiche al ginocchio da mesi", poi annuncia che Calhanoglu non ci sarà in Bologna-Inter

Non poteva mancare Vincenzo Montella in occasione della finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa a Istanbul.
Il CT della Turchia, intervenuto prima della gara ai microfoni di 'Sky Sport', ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di due giocatori che militano nel nostro campionato ovvero Kenan Yildiz e Hakan Calhanoglu.
Montella in particolare ha confermato come il numero 10 della Juventus soffra da tempo di un problema fisico mentre il giocatore dell'Inter salterà anche l'ultima di campionato.