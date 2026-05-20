Montella spiega le difficoltà di Yildiz: "Ha problematiche al ginocchio da mesi", poi annuncia che Calhanoglu non ci sarà in Bologna-Inter

"E' un ragazzo di 21 anni e mi auguro che questo sia il primo Mondiale di tanti.Negli ultimi mesi ha avuto qualche problematica al ginocchio che non gli permette di allenarsi al 100%, mi auguro che possa riprendersi a pieno. Per l'entusiasmo, quello verrà da sé" ha spiegato Montella su Yildiz.